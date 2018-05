Wörgl – Das Fahrzeug schwer beschädigt, der Lenker verletzt: Das ist die Bilanz eines Unfalls unter Alkoholeinfluss, den ein 49-Jähriger in der Nacht auf Sonntag baute.

Der Lenker war gegen 2.25 Uhr auf der Wildschönauer Landesstraße in Richtung Oberau unterwegs, als er im Bereich Mühltal zu weit an den linken Fahrbahnrand geriet. Dort prallte er gegen eine Hangstützmauer. Durch die Wucht des Anpralls wurde der betrunkene Lenker, der alleine im Auto saß, verletzt. Die Rettung lieferte ihn in das Bezirkskrankenhaus Kufstein ein. Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. (TT.com)