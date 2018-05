Völs – Viel Überredungskraft brauchten Rettung und Polizei am Sonntagabend bei einem Unfall in Völs: Ein 33-jähriger Tiroler war mit seinem Auto gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße gegen eine Mauer geprallt.

Obwohl er im Gesicht verletzt wurde, lehnte er eine Versorgung und eine Einlieferung ins Krankenhaus kategorisch ab. Bei der weiteren Unfallaufnahme auf der Polizeiinspektion Kematen stellten die Beamten eine Alkoholisierung fest. Dem Mann wurde also der Führerschein abgenommen. Daraufhin ließ er sich dann von den Beamten doch zu einem Transport ins Krankenhaus überreden. Sein Auto wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. (TT.com)