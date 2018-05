Wien – Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Margareten ist in der Nacht auf Montag eine Person getötet worden. Das bestätigte die Pressestelle der Berufsfeuerwehr Wien gegenüber der APA.

Als die Feuerwehr bei der Wohnung in der Rainergasse eintraf, stand diese bereits in Vollbrand, hieß es. In der Wohnung wurde dann eine Person gefunden, für die „bereits jede Hilfe zu spät“ kam.

Medien hatten zuvor berichtet, dass bei dem Brand eine Frau gestorben war. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Wohnungsvollbrand „für seine Größe“ relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ebenso wurde ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnungen verhindert. (TT.com/APA)