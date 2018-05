Baku – Fünf Frauen sind bei einem Trecker-Unfall in der Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan getötet worden. Der Traktor mit Anhänger stürzte auf der Fahrt zu einem Baumwollfeld um und fiel in einen Kanal, meldete die aserbaidschanische Agentur APA am Montag. Die Frauen, die auf dem Anhänger saßen, seien ertrunken. Außerdem seien mehrere Menschen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich den Angaben nach im Landkreis Sabirabad, etwa 120 Kilometer von der Hauptstadt Baku entfernt. Aserbaidschan zählt zu den Staaten im Kaukasus und liegt am Kaspischen Meer. (APA/dpa)