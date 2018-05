Lienz – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde ein zwölfjähriger Osttiroler am vergangenen Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lienz von einem Auto gestreift. Der Schüler war gegen 12.45 Uhr vor dem M-Preis in der Beda-Weber-Gasse 1a in südliche Richtung spaziert, als das langsam fahrende Fahrzeug ihn erfasste. Die Lenkerin des Wagens erkundigte sich nach dem Unfall sofort nach dem Befinden des am Boden liegenden Buben – dieser gab jedoch an, dass ihm nichts passiert sei. Die Frau setzte daraufhin ihre Fahrt fort.

Nachdem bei dem Zwölfjährigen später dann aber doch Schmerzen auftraten, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Beamten bitten nun Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden. Das Fahrzeug dürfte laut Angaben des Verletzten am Heck ein gelbes Kennzeichen haben. (TT.com)