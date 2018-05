Ein Rettungsauto ist am Dienstag kurz nach Mitternacht in Pierbach (Bezirk Freistadt) im Mühlviertel von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne sowie einen massiven Granitstein geprallt. Dabei wurden alle drei Insassen - eine 78-jährige Patientin und die Besatzung - verletzt, berichtete die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (APA)