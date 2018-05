St. Johann – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag in der Früh in St. Johann. Gegen 7 Uhr kollidierten an der Kreuzung zwischen Loferer Bundesstraße und Innsbrucker Straße zwei Autos frontal.

Zwei Insassen wurden verletzt. „Unbestimmten Grades“, wie ein Beamter der Polizei St. Johann auf Nachfrage der TT sagte. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ob weitere Menschen in den Fahrzeugen saßen, ist ebenso wenig bekannt wie die Identität der Unfallopfer.

Auch zur Ursache der Kollision konnten am Dienstag noch keine genaue Angaben gemacht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Für den Zeitraum der Aufräumarbeiten mussten weder die Loferer Bundesstraße noch die Innsbrucker Straße gesperrt werden. Es soll laut Polizei zu keinen Verkehrsbehinderungen gekommen sein. (TT)