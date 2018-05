Innsbruck – Nach einem Unfall auf der Europabrücke in Richtung Italien ging auf der Brennerautobahn am Mittwochnachmittag kurzzeitig nichts mehr: Gegen 14.30 Uhr war eine 44-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs. Als der vor ihr fahrende Lkw verkehrsbedingt abbremsen musste, wollte die Frau auf die linke Spur wechseln. Weil sie im Spiegel noch rechtzeitig ein von hinten kommendes Fahrzeug sah, lenkte sie ruckartig auf die rechte Spur zurück und fuhr dabei dem Lkw auf. Der Wagen der 44-Jährigen kam daraufhin ins Schleudern und blieb völlig demoliert auf der linken Fahrspur stehen. Die Frau und ihre im Auto mitgefahrenen Töchter (13 und 15) wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und zur Untersuchung ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Sie gaben jedoch an, nicht verletzt worden zu sein. Der Sattelschlepper wurde bei dem unfall hinten links beschädigt, am Pkw entstand Totalschaden.

Die Brennerautobahn musste für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten etwa 15 Minuten lang komplett gesperrt werden, anschließend wurde nur der rechte Fahrstreifen freigegeben – stockender Verkehr war die Folge. Kurz nach 15 Uhr wurde die Unfallstelle schließlich wieder freigegeben. (TT.com)