Von Catharina Oblasser

Lienz – Insgesamt 128-mal mussten die Männer und Frauen der Bergrettung Osttirol im abgelaufenen Jahr ausrücken. Das sind um 37 Einsätze mehr als noch im Jahr davor. Diese Zahlen nannte Peter Ladstätter, Bezirksleiter der ehrenamtlichen Helfer, bei der Jahreshauptversammlung in Lienz. Dort waren neben den Rettern selbst auch die Vertreter von Partnern der Bergrettung vertreten: Alpinpolizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, die Flug- und die Wasserrettung. Auch der Landesleiter der Tiroler Bergretter, Hermann Spiegl, war unter den Ehrengästen.

„Während es österreichweit einen Rückgang bei den Alpin­unfällen gegeben hat, ist die Zahl bei uns leider gestiegen“, sagt Ladstätter. So kommt die Bergrettung Osttirol für 2017 auf 4405 Einsatzstunden, 2016 waren es knapp 3000 gewesen. Besonders schmerzhaft für alle Beteiligten: 14 Menschen konnten bei den Einsätzen nur noch tot geborgen werden, 43 Gerettete waren verletzt. „Von den sieben Lawinentoten, die in Tirol letztes Jahr zu beklagen waren, sind drei im Bezirk Lienz ums Leben gekommen“, fasst Ladstätter zusammen. Dem gegenüber stehen wiederum 67 Personen, die unverletzt zu Tal gebracht werden konnten. In der Statistik fällt auch auf, dass von 123 verunfallten Bergsteigern und Wanderern nur 33 Frauen sind. „Der Alpinunfall ist eindeutig männlich“, beschreibt es der Bergrettungsbezirksleiter.

Die Bergrettung ist in Osttirol in acht Ortsstellen organisiert: Prägraten, Virgen, Matrei i. O., Kals a. Gr., das Defereggen, Lienz, Obertilliach und Sillian. Acht Lawinenhundeführer (davon vier in Sillian) und zehn Bergrettungsärzte bzw. -ärztinnen stehen im Bezirk im Einsatz. Erfreulich ist für Peter Ladstätter, dass die Zahl der Mitglieder erstmals auf über 500 gestiegen ist. „Wir haben mittlerweile 511 Bergretter, davon sind 13 Frauen.“

Martin Presslaber von der Ortsstelle Lienz berichtet von den sieben Sucheinsätzen nach vermissten Personen im vergangenen Jahr. Oft handle es sich dabei um riesige Gebiete, die abgesucht werden müssten. So mancher Abgängige lege unglaublich weite Strecken zurück, meist spielt dabei Verwirrtheit oder beginnende Demenz eine Rolle. „Zur Unterstützung gibt es Suchhubschrauber mit Wärmebildkameras oder einer genauen Handypeilung. Das kann sehr nützlich sein“, schildert Presslaber.

Unbemannte Drohnen wären eine hilfreiche Alternative, meint Presslaber, vor allem, wenn es um die Suche in schwer zugänglichen Schluchten oder Felshängen gehe. „Doch das ist noch Zukunftsmusik“, so der Lienzer Bergretter.