Die Feuerwehr Oberhofen musste am Donnerstag gegen 18.30 Uhr zu einem Brand bei einem Spielplatz in Oberhofen ausrücken. Ein Holzstapel wurde vermutlich von spielenden Kindern in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. (TT.com)