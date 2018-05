Aurach — Ein tödlicher Fahrzeugabsturz ereignete sich am Donnerstagabend im Unterland. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte ein Autofahrer mit seinem Jeep auf einem Privatweg am Haberberg in Aurach ins Rutschen geraten und danach mehrere Meter über abschüssiges Gelände abgestürzt sein. Der Lenker erlitt tödliche Verletzungen. Zur Identität ist noch nichts bekannt. (TT.com)