Aurach – Tragödie in Aurach: Vor den Augen seiner vier und sechs Jahre alten Söhne stürzte am Donnerstag ein 47-Jähriger mit seinem Auto in den Tod. Der Deutsche war gegen 17 Uhr mit dem Geländewagen auf einem Forstweg unterwegs. Auch seine beiden Kinder saßen im Wagen.

Als der Weg in eine abschüssige Wiese überging, ließ der Lenker die beiden Buben aussteigen. Dann fuhr er weiter talwärts. Laut Polizei dürfte der 47-Jährige aber die Steilheit des Geländes unterschätzt haben. Er verlor die Kontrolle über sein Auto.

Der Wagen überschlug sich mehrmals. Nach etwa 150 Metern prallte er frontal gegen einen Baum. Der Deutsche erlitt tödliche Verletzungen.

Die beiden Kinder wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Im Einsatz standen zudem 60 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Aurach und Kitzbühel, Bergrettung und Rotes Kreuz. (TT.com)