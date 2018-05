Silz – In der Nacht auf Freitag wurde ein Feldstadel in Silz ein Raub der Flammen. Gegen 23 Uhr war das Feuer bei dem Holzhäuschen im Bereich Stadling ausgebrochen. Ein Passant bemerkte die Flammen und setzte einen Notruf ab. Als die Feuerwehr eintraf, stand es bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich die Flammen auf einen angrenzenden Stadel ausbreiten. Die andere Hütte brannte jedoch komplett nieder. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, ist die Zerstörung so massiv, dass eine genaue Klärung der Brandursache nicht mehr möglich ist. Eine technische Ursache oder eine Selbstentzündung werden jedoch mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ ausgeschlossen. Die Polizei geht davon aus, dass eine unbekannte Person vorsätzlich oder fahrlässig dazu beigetragen haben könnte. Es wird weiter ermittelt. (TT.com)