Jenbach — „Wir sind quasi im Stundentakt ausgerückt", sagt Kommandant Sebastian Astl. Kurz vor Mittag wurden die Feuerwehrmänner zu den ersten beiden Bränden gerufen. Ein Passant wurde beim Löschversuch unbestimmten Grades am Bein verletzt. Der zweite Alarm ging um 13.30 Uhr ein. „Die Einsätze dauerten zwischen einer halben und einer Stunde", sagt Astl. Kaum waren die Feuerwehrler fertig, kam die nächste Brandmeldung im Bereich „Fischl". „Dort ist der Brand aber von selbst ausgegangen. Das wäre ein schwieriger Platz für einen Löscheinsatz gewesen", sagt Astl.

Noch zwei weitere Male mussten die Feuerwehrmänner am Donnerstag ausrücken, um Brände neben den Gleisen zu löschen, und das, obwohl erst kurz vor dem Saisonstart der Achenseebahn so genannte „Abbrennarbeiten" durchgeführt wurden — die TT berichtete. „Dass wir fünfmal an einem Tag wegen desselben Unternehmens ausrücken, kommt nicht oft vor. Doch die extreme Trockenheit hat trotz des präventiven Abbrennens zu Bränden geführt", sagt Astl. Genervt sei man als Feuerwehrler deshalb aber nicht. Obwohl es von „Vorteil" gewesen sei, dass die vielen Brände an einem Feiertag passiert sind. „Jeder Arbeitnehmer hat da nicht so viel Verständnis, wenn ständig ausgerückt wird", betont Astl. (emf)