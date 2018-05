Salzburg – Im städtischen Senioren-Wohnhaus Hellbrunn in der Stadt Salzburg ist am Donnerstag ein Fenster aus der Verankerung gefallen. Das Dreh-Kipp-Fenster traf die 78-jährige Bewohnerin des Zimmers, die sich dabei einen Unterschenkelbruch zuzog. Sie wurde ins Spital gebracht, teilte die Stadt am Freitag mit. Weshalb das Fenster herausfiel, ist zurzeit noch unklar, hieß es.

Als Sofortmaßnahme veranlasste die Heimleitung, dass im betroffenen Trakt bei allen Fenstern der Dreh-Kipp-Mechanismus deaktiviert wurde. Die Lieferfirma wurde mit der Klärung der Ursache beauftragt. Das Haus Freisaal wurde erst vor drei Jahren eröffnet. (APA)