Sillian – Ein 36-jähriger Deutscher wurde am Freitagvormittag bei einem ungewöhnlichen Gleitschirmunfall in Sillian verletzt. Beim Anflug auf den Landeplatz geriet der Pilot gegen 11.40 Uhr mit seinem Schirm ins Trudeln, konnte zwar den Notschirm öffnen, aber ein Unglück dadurch nicht verhindern. Denn der Deutsche prallte gegen eine Straßenlaterne und stürzte in der Folge aus etwa fünf Metern Höhe auf den Asphalt.

Zeugen des Unfalls leisteten erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der 36-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen. Wie schwer der Mann verletzt wurde, war zunächst unklar. (TT)