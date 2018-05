Mutters – Drei Insassen, darunter zwei Kinder sowie der Autolenker, sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Mutters verletzt worden. Der 59-jährige Lenker war gegen 15.50 Uhr auf der Brennerstraße in Richtung Schönberg unterwegs. Das Auto geriet über den linken Straßenrand hinaus. Warum, ist unklar.

Etwa 40 Meter weit stürzte das Auto, in dem sich auch zwei Brüder (13 und 15 Jahre alt) befanden, ab. Schließlich kam das Auto auf der parallel verlaufenden Gemeindestraße „Gärberbach“ zum Liegen. Die beiden Burschen konnten sich selbständig über die Dachöffnung aus dem Wrack befreien. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der Lenker wurde hingegen schwer verletzt. Nach Versorgung durch die Notärzte wurden die drei Verletzten in die Klinik Innsbruck gebracht. Das Auto, ein Oldtimer, verfügte über keine Sicherheitsgurte.

Die Brennerstraße war während der Unfallaufnahme nur erschwer passierbar. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mutters mit 20 Mann und mehreren Fahrzeugen sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. (TT.com)