München – Ein österreichischer Motorradfahrer ist am Samstagvormittag in Bayern bei einem Verkehrsunfall in Obermaiselstein am Riedbergpass (Landkreis Oberallgäu) tödlich verunglückt. Der 59 Jahre alte Mann war zu einem Überholmanöver hinter einem Traktor ausgeschert und hatte übersehen, dass der Traktor gleichzeitig links abbiegen wollte, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen.

Der Motorradfahrer aus Vorarlberg erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen und Wiederbelebungsversuche der Einsatzkräfte starb er noch am Unfallort.

Für den Verkehr war der Riedbergpass, der höchste befahrbare Gebirgspass Deutschlands, am Samstag zunächst komplett gesperrt. Die Sperre sollte bis mindestens 14 Uhr andauern, wie ein Polizeisprecher aus der Polizeizentrale Kempten mitteilte. (APA/dpa)