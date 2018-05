Jenbach – Nach einem Auffahrunfall in Jenbach sucht die Polizei nach Zeugen, die bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs weiterhelfen können.

Schilderungen eines Unfallbeteiligten zufolge war er am Samstag gegen 8 Uhr auf der Schalserstraße in östliche Richtung unterwegs, als ihm auf einer Einbahnstraße in der Mitte der Straße ein Rennradfahrer entgegenkam, wodurch er zu einer Vollbremsung gezwungen wurde. Hinter dem 57-jährigen Autofahrer fuhr eine 29-Jährige, die nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und so auf das Heck des vorderen Autos prallte. Zum Glück blieben die beiden Lenker unverletzt.

Der Rennradfahrer fuhr davon, er soll mit einem gräulichen Trikot bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7252 um Hinweise. (TT.com)