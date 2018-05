Innsbruck – Die Rauchschwaden waren am Samstagnachmittag gut über Innsbruck sichtbar: Gegen 15.45 Uhr wurde ein Großaufgebot von Einsatzkräften zur Tankstelle in der Leopoldstraße gerufen: Dort stand ein Fahrzeug in der Waschstraße in Vollbrand.

Der Lenker des Fahrzeugs war gerade dabei, den Code zum Starten des automatischen Waschprogramms außerhalb der Waschgarage in den Terminal einzugeben, als das Fahrzeug zu brennen begann. Der Mann schnappte sich den Handfeuerlöscher, der an der Tankstelle angebracht war, und versuchte, den Kleinbus zu löschen – erfolglos – wobei er sich eine Rauchgasvergiftung zuzog. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Ein massives Aufgebot der Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen und löschen. Nun wird ermittelt, wie das Fahrzeug in Brand geraten konnte. (TT.com)