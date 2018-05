Innsbruck – Zu einer durchaus brenzligen Situation kam es am Samstag gegen 15.45 Uhr mitten in Innsbruck: Bei einer Tankstelle in der Leopoldstraße war ein in der Waschstraße abgestellter Campingbus in Brand geraten. Der Autolenker erlitt beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, eine Rauchgasvergiftung.

„Wir mussten erst feststellen, wo die Tankleitungen der Tankstelle verlaufen“, schildert Einsatzleiter Christoph Grubhofer von der Stadtfeuerwehr. Der Löschangriff auf das Fahrzeug erfolgte dann rasch von beiden Seiten mit Schaum und Wasser. Aus dem Fahrzeug wurde eine Camping-Gaskartusche geborgen und gekühlt, ein Übergreifen der Flammen auf den Verkaufskiosk konnte verhindert werden. Die Ursache des Fahrzeugbrandes muss noch ermittelt werden. (TT)