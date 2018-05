Ebbs – Eine Bruchlandung mit seinem Selgelflieger legte ein 71-Jähriger am Samstag in Ebbs hin. Der Deutsche war in Unterwössen (Deutschland) gestartet und nach Tirol geflogen. Über Ebbs verlor er plötzlich an Höhe. Da er den Flugplatz in Unterlangkampfen nicht mehr erreichen hätte können, entschloss er sich zur einer Außenlandung im Ortsteil Wagrain-Mühltal. Dort setzte er mit etwa 80km/h auf einer Wiese auf, konnte das Luftfahrzeug jedoch nicht zum Stehen bringen. Bei einer Geländekuppe hob er damit noch einmal ab, überflog zwei Gemeindestraßen und streifte dann eine Straßenlaterne. Dabei wurde die linke Tragfläche abgerissen, das Segelflugzeug kam dadurch endlich zum Stillstand.

Die Feuerwehr musste den Piloten mittels Bergeschere aus dem Wrack befreien. Er wurde bei der Bruchlandung verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus Kufstein gebracht werden.

Die Schlossallee war während der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. (TT.com)