Hopfgarten in Tirol – Nach Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Freitagabend in Hopfgarten in Tirol. Eine unbekannte Lenkerin fuhr gegen 21 Uhr vom Parkplatz des Sparmarkts in die B 170 ein und kollidierte dort mit einem Motorradfahrer, der gerade Richtung Westendorf unterwegs war. Der 15-jährige Österreicher stürzte und verletzte sich dabei am Bein. Die Frau im schwarzen BMW Kombi setzte ihre Fahrt jedoch fort, ohne nach dem Verunfallten zu sehen. Die Frau wird als ca. 40 Jahre alt mit blondem Haar beschrieben. Der schwarze BMW Kombi hatte ein Kitzbüheler Kennzeichen (KB) und drüfte auf der linken Vorderseite beschädigt sein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hopfgarten (059133/7203). (TT.com)