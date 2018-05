Kufstein – Eine Autofahrerin wurde am Sonntag in Kufstein von einem jungen Radfahrer überrascht, der direkt vor ihr auf die Bundesstraße einbog. Trotz Vollbremsung konnte die 29-Jährige eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der 13-Jährige aus dem Bezirk Schwaz wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und landete anschließend auf der Fahrbahn. Der Bub wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)