Walchsee Ein 50-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag beim Radfahren in Walchsee schwer gestürzt. Der Deutsche fuhr mit seinem Mountainbike von einer Alm kommend Richtung Tal, als er auf einem geraden Abschnitt ohne Fremdeinwirkung zu Stur kam. Der Mann erlitt ein Schädelhirntrauma. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)