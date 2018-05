Ebensee – Ein 27-jähriger Bergsteiger hat am Sonntag am Traunsee (Bezirk Gmunden) einen Blitzschlag überlebt. Er war mit seinem 56-jährigen Vater und ihrem Hund auf den Großen Sonnstein unterwegs. Wegen eines aufziehenden Gewitters stiegen sie gegen 15.40 Uhr wieder über einen mit einem Stahlseil gesicherten Weg in Richtung Kleiner Sonnstein ab, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.

Als ein Blitz in einen nahen Baum einschlug, wurde der 27-Jährige, der noch am Stahlseil hing, indirekt vom Blitzschlag erfasst und zu Boden geschleudert. Sein Vater, der den klettersteigähnlichen Abschnitt zu dem Zeitpunkt bereits verlassen hatte, verständigte die Bergrettung. Der Sohn spürte seinen rechten Arm und Fuß kaum und hatte Abschürfungen an den Beinen. Ebenseer Bergretter brachten die beiden ins Tal zurück, der Verletzte wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. (APA)