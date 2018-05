Maria Alm/Zell am See – Ein achtjähriger Bub hat Dienstagnachmittag rasch reagiert, nachdem sein 34-jähriger Vater bei Forstarbeiten in Maria Alm (Pinzgau) von nachrutschenden Baumstämmen eingeklemmt worden war.

Der Sohn bat einen Lkw-Fahrer um Hilfe. Der Mann kümmerte sich um die Erstversorgung des Landwirts und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde von einem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen. (APA)