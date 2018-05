Umhausen – Ein 49-Jähriger war am späten Freitagnachmittag zusammen mit weiteren Arbeitern damit beschäftigt, in Umhausen einen Stall bzw. Stadel zu errichten. Der Österreicher stellte eine vier Meter lange Leiter auf. Als er sich bereits am oberen Ende der Leiter befand, rutschte diese weg. Dabei geriet der 49-Jährige mit dem rechten Fuß zwischen zwei Leitersprossen. Dann stürzte er zu Boden und verletzte sich am rechten Fußgelenk schwer. Der Arbeiter wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)