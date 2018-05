Itter – Ein Tiroler (60) ist am Mittwochvormittag mit seinem Auto in Itter tödlich verunglückt. Erst am frühen Abend wurde der völlig zerstörte Wagen im Wald gefunden. Der 60-Jährige dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.

Gegen 10 Uhr, so vermutet die Polizei, war der Mann mit seinem Klein-Lkw auf einer Privatstraße im Bereich Alpengasthaus Kraftalm vom Weg abgekommen. Er stürzte rund 200 Meter über unwegsames Gelände in einen Wald ab. Dabei wurde der Tiroler aus dem Auto geschleudert. Erst an einem Baum kam das Fahrzeug zum Stehen. Warum der Mann von der Straße abgekommen ist, ist noch unklar. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei jedenfalls aus.

Die Feuerwehr Itter und die Bergrettung Hopfgarten waren mit insgesamt 40 Mann im Einsatz, zusätzlich rückte ein Notarztteam mit dem Rettungshubschrauber aus. (TT.com)