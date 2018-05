New York – Beim Zusammenstoß zweier Busse in einem New Yorker Tunnel sind 32 Menschen verletzt worden. Einer der Busse sei aus zunächst unbekannter Ursache am Freitagfrüh (Ortszeit) von hinten auf den anderen aufgefahren, teilte die New Yorker Feuerwehr mit. In einem der beiden Pendlerbusse saßen 37 Menschen, im anderen 25.

Von den 32 Verletzten mussten 31 ins Krankenhaus, acht von ihnen wurden schwer verletzt, aber niemand lebensgefährlich. Die New Yorker Polizei leitete eine Untersuchung ein. (APA/dpa)