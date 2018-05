Havanna — Am internationalen Flughafen von Kuba ist es nach Angaben lokaler Medien zu einem Absturz gekommen. Dabei ist am Freitag laut der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina eine Maschine des Typs Boeing 737 am Flughafen Jose Marti in der Hauptstadt Havanna kurz nach dem Start verunglückt. An Bord der Boeing befanden sich 104 Menschen.

Boeing 737 de la aerolínea Cubana de Aviación se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Internacional José Martí de La Habana

Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviacion stürzte in der Nähe des internationalen Flughafens von Havanna ab. Von Seiten des Flughafens verlautete, die Maschine sei auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguin gewesen. Nähere Umstände oder Angaben über Verletzte waren zunächst nicht bekannt. (APA dpa)

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off

