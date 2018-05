Lienz – Auf der Nußdorferstraße in Lienz ereignete sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Lenker, der in alkoholisiertem Zustand unterwegs war, geriet stadtauswärts ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Pkw.

In dem Fahrzeug saßen ein 65-Jähriger und eine 61-Jährige, die sich die Osttiroler Oldtimerrundfahrt ansehen wollten. Durch die Wucht des Anpralles wurde das Auto mit den beiden Insassen gegen eine Hecke geschleudert und total beschädigt.

Die beiden Insassen konnten den Pkw aufgrund der Deformierung nicht mehr eigenständig verlassen und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Lienz aus dem Wrack befreit werden. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der 29-Jährige blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde schwer beschädigt. (TT.com)