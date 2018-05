Brixlegg – Bei einem Mountainbike-Rennen im Gemeindegebiet von Brixlegg wurde am Sonntagvormittag ein 45-jähriger Deutscher schwer verletzt. Der Mann verlor bei der Abfahrt von der Holzalm in Richtung Schwarzenberg die Kontrolle über sein Bike. Daraufhin stürzte er in das steile Waldgelände neben dem Forstweg, wo es ihn mehrmals überschlug.

Der Mann wurde durch die Bergrettung Kramsach und Umgebung sowie den Samariterbund medizinisch versorgt, geborgen und anschließend mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Er erlitt eine Fraktur der Halswirbelsäule und des Brustkorbs sowie mehrere Prellungen mit Abschürfungen. Zur weiteren Rehabilitation wurde er in das Klinikum nach München überstellt. (TT.com)