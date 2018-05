Haiming –Zwei autorisierte Canyoningführer führten am Montag eine 19-köpfige Gruppe im Nedertal (Gemeinde Haiming) durch die „Alpenrosen Schlucht“. Gegen 12.50 Uhr rutschte ein 27-jähriger Deutscher über eine etwa drei Meter lange Rinne, riss beim Eintauchen in die Gumpe beide Arme in die Höhe und zog sich dabei eine Luxation der rechten Schulter zu.

Da ein selbständiges Weiterkommen nicht mehr möglich war, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und der Verletzte per Tau von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 5 aus der Schlucht geborgen. Nach Erstversorgung auf einem Zwischenlandeplatz wurde der Verletzte in das Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)