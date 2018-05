Imst – Tödlich endete am Pfingstmontag eine Bergtour im Bezirk Imst für eine 26 Jahre alte Imsterin. Die Frau war gemeinsam mit ihrem 34-jährigen Bruder von Hoch Imst auf den Mannkopf gewandert. Nach einer Rast am Gipfel stiegen die beiden gegen 15.30 Uhr über einen Wandersteig ab. Kurze Zeit später dürfte die 26-Jährige über eine Latschenwurzel gestolpert sein, woraufhin sie den Halt verlor und über eine steile, felsdurchsetzte Rinne etwa 80 Meter weit in Richtung Galtberg abstürzte. Der Bruder der Verunfallten leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt des Hubschraubers Martin 2 konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. (TT.com)