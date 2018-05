Breitenbach, Thal – In Breitenbach fing in der Nacht auf Dienstag gegen 02.45 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Pkw an zu brennen. Er stand auf dem westseitigen Wiesenparkplatz der Sportanlage. Ein Zeuge bemerkte den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach konnte den Brand vollständig löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ebenfalls zu einem Fahrzeugbrand kam es in Assling in Osttirol. Gegen 03.40 Uhr geriet ein Klein-Lkw, der auf einem Schotterparkplatz neben der Drautalstraße im Gemeindegebiet Thal auf Höhe des Klärwerks „Unteres Pustertal“ stand, in Brand. Der 46-jährige polnische Lenker, der im Fahrzeug geschlafen hatte, konnte sich selbstständig befreien und von einem unbeteiligten Fahrzeuglenker die Einsatzkräfte verständigen lassen. Er erlitt Verbrennungen an den Armen und wurde ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der Brand konnte schließlich von der Feuerwehr Assling gelöscht werden, am Klein-Lkw entstand vermutlich Totalschaden. (TT.com)