Tarrenz – Ein spektakulärer Unfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Sonntag in Obtarrenz. Nachdem im Bereich der so genannten Grieslehne der Fund einer Granate gemeldet worden war, machte sich ein Polizist auf den Weg zum Fundort. Als er diesen fast erreicht hatte, stürzte er mit seinem Auto über eine Schotterrinne wenige Meter ab. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen, der Lenker konnte sich unverletzt befreien und die Einsatzkräfte alarmieren. Diese mussten höchste Vorsicht walten lassen: Wie sich herausstellte, war das Auto mit der Motorhaube über der Weltkriegsgranate zum Stillstand gekommen. Der Entminungsdienst konnte das Kriegsrelikt gegen 18.45 Uhr vor Ort sprengen. Es hatte sich um eine scharfe Granate gehandelt. (np)