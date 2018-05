Rum – Von einem Telefongespräch war ein Tiroler Mittwochnacht offenbar so abgelenkt, dass er die Räucherstäbchen vergaß, die er in seiner Wohnung in Rum angezündet hatte. Während der Bewohner auf dem Balkon stand und telefonierte, brannten die Stäbchen, die in PU-Schaum steckten, bis zum Anschlag nieder und entzündeten schließlich den Schaum.

Das Feuer griff rasch auf die Einrichtung des Raums über, es entwickelte sich starker Rauch. Die alarmierte Feuerwehr konnte durch das rasche Eingreifen den Brand in dem Zimmer, das als Werkstätte eingerichtet war, beschränken. Durch den Rauch wurde allerdings die gesamte Wohnung schwer beschädigt. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Feuerwehr Rum war mit insgesamt 42 Einsatzkräften, die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit zehn Mann im Einsatz. An der Wohnung und am Gebäude entstand durch den Brand ein enormer Schaden. Eine Evakuierung von anderen Bewohnern des Hauses war nicht erforderlich. Weiterer Personen kamen nicht zu Schaden. (TT.com)