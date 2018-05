Wien – Die Polizei ist auf der Suche nach einer Unfalllenkerin, die Mittwochabend in Wien-Margareten einen siebenjährigen Buben angefahren hat. Da die Kindesmutter nur schlecht Deutsch versteht, wollte sie einen Angehörigen zu Hilfe holen. Als die Frau mit dem Buben den Unfallort verließ, fuhr auch die Lenkerin des Autos weiter.

Das Kind erlitt Prellungen und konnte bereits wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Der Bub war in der Fendigasse zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen und dürfte von der Lenkerin, die in Begleitung eines Beifahrers war, übersehen worden sein. Als die Türkin mit dem Angehörigen zurück zur Unfallstelle kam, war das Auto verschwunden. (APA)