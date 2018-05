Hall in Tirol – Ein 70-jähriger bosnischer Fußgänger ist am Freitag in Hall in Tirol bei einem Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Radfahrer aus Deutschland schwer verletzt worden. Der Bosnier kam dabei auf einem Radweg zu Sturz und erlitt schwere Beckenverletzungen, berichtete die Polizei. Er wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.