Zirl – Ein 20-jähriger Mann ist am Freitag beim Klettern in der Martinswand rund 30 Meter ins Seil gestürzt. Der Österreicher kletterte in einer Seilschaft mit einer 27-jährigen Deutschen die Mehrseillängenroute „Schwarzenlander/Sint“. Gegen 17 Uhr kletterte der Mann im Vorstieg, als er plötzlich aus unbekannter Ursache abstürzte. Die Frau konnte ihn halten.

Der 20-Jährige wurde bei dem Sturz unbestimmten Grades verletzt, seine Partnerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber per Tau geborgen. (TT.com)