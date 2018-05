Imst – Zu einer Notlandung mit seinem Segelflieger war am Samstag ein 32-jähriger Deutscher in Imst gezwungen. Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau (29) gegen 12.30 Uhr in Hohenems zu einem Rundflug aufgebrochen.

Kurz nach 17 Uhr verlor der Flieger mangels Thermik über Imst massiv an Höhe – eine Notlandung auf einer Wiese war die Folge. Beide Insassen blieben bei dem Vorfall unverletzt. Auch am Flugobjekt und an der Wiese entstand kein sichtbarer Schaden. (TT.com)