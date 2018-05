Innsbruck – Ein 34-jähriger Innsbrucker wärmte sich in der Nacht auf Sonntag Essen auf dem Herd auf. Doch er vergaß die Pfanne und schlief ein. Das Essen brannte an, es entstand dichter Rauch in der Wohnung. Die akustischen Rauch- und Feuermelder schlugen gegen 4.50 Uhr an.

Bei der Berufsfeuerwehr Innsbruck ging der Alarm los. Mit entsprechenden Geräten bliesen die Einsatzkräfte den Rauch aus der Wohnung. Der 34-Jährige wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Laut Polizei bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. (TT.com)