Hall in Tirol – Starker Rauch drang am Sonntagabend in einem Haller Seniorenheim aus dem Zimmer einer 55-jährigen Bewohnerin. Die Frau hatte zuvor eine Kerze auf dem Tisch angezündet – ein Buch und weitere Gegenstände gerieten daraufhin in Brand. Zwei Pfleger bemerkten den Rauch und eilten zum Zimmer der Frau, die sich glücklicherweise schon selbst in Sicherheit gebracht hatte.

Sofort alarmierten die Mitarbeiter die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen konnten sie den Brand mit einem Feuerlöscher fast zur Gänze selbst löschen. Dabei erlitten sie eine leichte Rauchgasvergiftung. Noch verbliebene Glimmreste im Zimmer wurden von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Hall gelöscht und ins Freie gebracht.

Die beiden verletzten Mitarbeiter (29 und 49 Jahre alt) wurden im Landeskrankenhaus Hall behandelt. Die 55-jährige Zimmerbewohnerin wurde ebenfalls dorthin gebracht. Das Zimmer wurde durch den Brand erheblich beschädigt. (TT.com)