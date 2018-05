Von Jasmine Hrdina

Kufstein – Unwegsames Gelände, schwindelerregende Höhen, launisches Wetter – wo sich andere Einsatzkräfte nicht mehr hinwagen, werden die Bergretter angefordert. 38-mal mussten die alpinen Einsatzkräfe im Bezirk allein seit Ostern ausrücken, 859 Einsatzstunden wurden dafür aufgebracht. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren es im selben Zeitraum 26, was 421 Stunden entspricht. „Die Einsätze werden immer intensiver und personalaufwändiger“, schildert Kufsteins Bezirksleiter Norbert Wolf der Tiroler Tageszeitung. Wobei der eine oder andere Dienst durchaus vermeidbar gewesen wäre: „Mit E-Bikes und Liften sind die Leute heutzutage schneller mal in alpinem Gelände unterwegs. Fehlende Tourenplanung, Selbstüberschätzung, die Hitze und ein zu geringer Wasservorrat sind die häufigsten Fehler, die Wanderer machen“, schildert Wolf. Auch würden erschöpfte Wanderer heute schneller zum Telefon greifen als früher. „Das Handynetz wird auch auf den Bergen ständig ausgebaut. Was an sich ja nicht negativ ist: Je früher wir alarmiert werden, desto eher können wir helfen“, meint Wolf und verweist auch auf die kostenlose Notfall-App der Tiroler Bergrettung (www.bergrettung.tirol). Diese sendet im Notfall per Knopfdruck die Koordinaten des Verunfallten an die Leitstelle und erleichtert die Suche der Einsatzkräfte.

Um für die kommende Sommersaison gerüstet zu sein, probten am vergangenen Samstag 60 Bergretter aus dem Bezirk Kufstein im Kaisergebirge den Ernstfall. Arbeitsfreundlich sind ihre Einsatzorte ja selten, Bergungen aus Felswänden gestalten sich aber besonders aufwändig, wie sich bei der Übung nahe der Ritzau Alm zeigte.

Zwei Retter wurden an Seilen zu einem verletzten Kletterer abgelassen – mit der sperrigen Gebirgstrage im Gepäck auch eine logistische Herausforderung. Am Seil hängend mussten sie den Patienten in der Trage platzieren, um ihn dann stabilisiert zum Fuße der Wand abseilen zu können. Dass jeder Einsatz so reibungslos abläuft wie die Übung, können sich die Retter nur wünschen.