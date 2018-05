Söll, Hopfgarten – Zwei schwere Stromunfälle haben sich am Montag im Tiroler Unterland ereignet. In Söll musste ein Zehnjähriger reanimiert werden, in Hopfgarten erlitt ein 54-Jähriger schwere Kopfverbrennungen.

Das Kind war gegen 12.45 Uhr von der Schule nach Hause geradelt. Im Ortsteil Mühlleiten wollte der Bub am Straßenrand etwas aufheben und bückte sich. Als er sich wieder aufrichtete, geriet er mit dem Kopf in einen Weidezaun und erlitt einen Stromschlag – er trug einen Helm. Zwei Schulfreunde mussten den Unfall mitansehen und baten eine Passantin um Hilfe. Diese befreite das regungslose Kind aus dem Zaun und alarmierten die Rettung. Die Rettungskräfte konnten den Zehnjährigen erfolgreich wiederbeleben – ein Hubschrauber flog den Schüler in die Klinik nach Innsbruck.

Dorthin wurde am Vormittag auch ein Unterländer (54) geflogen. Der Mitarbeiter eines Netzbetreibers hatte gegen 9 Uhr eine Stromschaltstelle in Hopfgarten überprüft. Plötzlich kam es zu einem Kurzschluss, wodurch sich der 54-Jährige schwere Verbrennungen am Kopf zuzog. (TT.com)