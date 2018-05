Assling – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montagabend in Assling. Eine 34-Jährige fuhr gegen 18.20 Uhr mit ihrem Auto rückwärts in eine Hauszufahrt in Thal-Wilfern. Dabei kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem sechsjährigen Buben. Dieser wollte laut Polizeibericht mit einem Fahrrad hinter dem Auto vorbeifahren.

Das Kind geriet mit den Beinen unter das rechte Hinterrad und wurde eingeklemmt. Nachbarn konnten den Bub mittels Wagenheber befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen.