Innsbruck – Im Bereich der Kreuzung Hinterwaldnerstraße/Dorfstraße in Innsbruck ereignete sich am Montag gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Frau wurde von einem talwärts fahrenden Lkw angefahren und dabei schwer verletzt. Die Einheimische wurde von der Rettung in die Klinik eingeliefert.

Der 42-jährige Lkw-Lenker konnte keine Angaben zum Unfall machen. Er habe den Zusammenstoß nicht bemerkt. Die Polizei bittet daher Zeugen des Unfalls, sich unter 059133/7591-100 zu melden. (TT.com)