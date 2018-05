Söll – Am Tag nach dem schweren Stromunfall mit einem Weidezaun in Söll herrscht bei Medizinern und Ermittlern immer noch Ratlosigkeit. Ein Zehnjähriger war am Heimweg von der Schule mit seinem Kopf bzw. Radhelm in den Stromkreis des Zauns geraten und musste an Ort und Stelle wiederbelebt werden. Er liegt seither auf der Intensivstation.

Eine derart schwere Verletzung durch einen Weidezaun sei absolut ungewöhnlich, heißt es aus der Klinik. Pressesprecher Johannes Schwamberger teilte der Tiroler Tageszeitung am Dienstagmorgen mit, dass der Zustand des Buben mittlerweile nicht mehr kritisch, sondern stabil sei. Die Symptome können behandelt werden, hieß es. Die Ursache für seinen Zusammenbruch ist allerdings nach wie vor noch nicht gefunden.

Auch Helferin erlitt Stromschlag

Auch die Polizei ist dabei, die Hintergründe zu klären. Das Stromgerät des Weidezauns wurde beschlagnahmt und wird derzeit ausgewertet. Die Passantin, die den regungslosen Bub aus dem Weidezaun befreite, erlitt ebenfalls einen kurzen Stromschlag; sie blieb unverletzt. Die Frau sagte gegenüber der Polizei, dass es sich um eine normale Stromstärke gehandelt habe.

„Das sind allerdings nur Vermutungen“, bekräftigte Polizeisprecher Stefan Eder und verwies auf die laufenden Erhebungen. Am Dienstag gab es seitens der Ermittler jedenfalls noch keine Neuigkeiten. „Es könnte sein, dass die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tage Anträge stellt – das muss aber nicht sein“, teilte Pressesprecherin Sabine Reinthaler lediglich auf Nachfrage der TT mit.

Das Schulkind war mit seinem Rad am Straßenrand im Söller Ortsteil Mühlleiten stehengeblieben und wollte etwas aufheben. Als er sich wieder aufrichtete, geschah das Unglück. Seine Schulfreunde riefen zwei Passanten – einen Mann und eine Frau – zu Hilfe. Rettungskräfte holten den Zehnjährigen zurück ins Leben. (TT.com)