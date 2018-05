Von Benedikt Mair

Söll, Innsbruck – Noch herrscht Ratlosigkeit. Über die Ursache für den Kreislaufstillstand eines Zehnjährigen kann nur spekuliert werden. Der Bub war Montagmittag in Söll mit dem Kopf in einen elektrischen Weidezaun geraten und musste reanimiert werden.

Der Zustand des Buben habe sich inzwischen weitestgehend stabilisiert, sagt Johannes Schwamberger, Sprecher der Tirol Kliniken. „Er liegt weiterhin auf der Intensivstation und wird dort noch einige Zeit bleiben. Er schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr.“ Derzeit seien die Ärzte dabei, die Folgen des Stromschlags und des Kreislaufstillstands, wie den Sauerstoffmangel, zu behandeln. Schwamberger: „Die Ursache für den Kollaps ist vorerst zweitrangig.“

Experte schließt Schuld des Zaunes aus

Rückblende. Montagmittag, 12.45 Uhr. Der Zehnjährige war in Söll mit seinem Fahrrad gerade auf dem Nachhauseweg von der Schule. Im Ortsteil Mühlleiten wollte er laut Polizeibericht am Straßenrand etwas aufheben und bückte sich. Als er sich wieder aufrichtete, geriet er mit dem Kopf in einen Weidezaun und erlitt einen Stromschlag – dabei trug er einen gewöhnlichen Fahrradhelm. Seine Freunde, die den Zwischenfall mitansehen mussten, baten eine Passantin um Hilfe. Diese befreite das regungslose Kind aus dem Zaun und schlugen Alarm. Von den Rettungskräften konnte das Kind reanimiert und schließlich in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

Warum der Schüler aus Söll nach dem Kontakt mit dem Weidezaun einen Kreislaufstillstand erlitt, ist immer noch nicht geklärt. Adolf Marksteiner von der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) glaubt jedenfalls nicht daran, dass der Zaun an sich für die schweren Folgen verantwortlich ist. „Die Standards der in Europa verwendeten Weidezäune sind sehr hoch, die Energie auf fünf Joule begrenzt. In Neuseeland und Australien liegt die Grenze beispielsweise bei 15 Joule. Ich glaube, dass eine unglückliche Verstrickung von Zufällen für den tragischen Vorfall verantwortlich ist.“

Verschwitzte Haarsträhne als elektrischer Leiter?

Medizinisches Urteil möchte sich Marksteiner zwar keines anmaßen, aber er könne sich vorstellen, dass ein mit Styropor ausgekleideter Radhelm in Kombination mit schweißnassem Haar wie ein „Faradaykäfig nach innen gewirkt hat“. Zur Erklärung: Ein Faradayscher Käfig ist eine Konstruktion aus einem elektrischen Leiter, die als elektrische Abschirmung dient. „Eine verschwitzte Haarsträhne hätte gut als elektrischer Leiter dienen können“, sagt der LKÖ-Experte. Obwohl er unterstreicht, dass Weidezäune so konzipiert seien, dass weder Mensch noch Tier zu Schaden kommen können, warnt er davor, sie zu missbrauchen: „Ich rate davon ab, einfach aus Jux so einen Zaun anzufassen.“

Die Polizei ermittelt derzeit intensiv. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat einen Anlassbericht angefordert.